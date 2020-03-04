В театре кукол «Золотой петушок» прошел «Масленичный разгуляй»

Субботним вечером собрались дети малые и их родители в театре кукол, чтобы Масленицу проводить вместе с зимушкой-зимой, да весну зазвать. Блинков наперегонки поесть, да силушкой своей померяться.

«Масленичный разгуляй» - просветительский проект театра кукол «Золотой петушок». Созданный несколько лет назад «Этно-театр» завоевал популярность, потому что в нем органично сочетаются народные забавы и веселые игры с познавательным материалом.

Дети познакомились с народными обычаями и традициями, узнали, как назывались дни масленичной недели, и как было принято их отмечать. О том, что съеденные блины в старину локтями измеряли, а первый блин обязательно Кому отдавали, то есть Медведю – хозяину леса. Мишка ряженый на празднике был, исполнял пожелания зрителей: потанцевал, поздоровался со всеми и за ручку попрощался.

Масленица, она же Блинница, Объедуха, Целовальница, Молочница, Сиропу́ст – самый древний языческий праздник, как этот праздник отметишь – такую весну и получишь! Песням старинным, частушкам счету не было.

Всем, от мала до велика, дело в этот вечер нашлось. Канат перетягивали, друг за другом вокруг хоровода гонялись, снежками воевали. Петрушка лихо расправился с гостем заморским, что санкции к России применил. Всем доказал на деле, что нашего русского Петрушку никому не победить.

Этнографический театр – явление для Озерска уникальное и единственное в своем роде. Авторы идеи – актриса Светлана Трофимова-Ерохина и главный режиссер Дмитрий Ерохин.

Это эксклюзивная история в театре кукол, в ней нет зрителей! Все участники, всем обеспечено веселье и хорошее настроение.

Время пролетело незаметно. Конкурсы, интересные рассказы, запевки, игры, радость в глазах малышей.

Яркое весеннее колесо крутилось, зиму разгоняя, весну зазывая.

Когда все закончилось, зрители долго не хотели уходить, танцевали вприсядку, кружились парами. Весело зиму проводили, быть весне!

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42186/