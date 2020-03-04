Сводка аварийности в период с 24 февраля по 1 марта 2020 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 24 февраля по 1 марта 2020 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 20 дорожно – транспортных происшествий, в двух из них есть пострадавшие.
За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 180 нарушений Правил дорожного движения.
Из них: 7 водителей управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;
7 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;
3 водителя перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;
16 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.
На рассмотрение в суд направлено 44 материала, по 15 материалам принято решение о лишении права управления ТС, по 7 материалам назначен административный арест, в трех случаях назначено наказание в виде обязательных работ.
Задержано 1 лицо по подозрению в совершении преступления.
ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск