Озерск готовится к ремонту дорог

Содержание городских и загородных дорог – тема всесезонная. Когда приходит весна, особенно остро встает проблема с ямами на дорожном полотне. В социальных сетях и обращениях жителей Озерска появляется информация о разрушении асфальта на проезжей части в разных районах города. На днях подрядчики ООО «Синегорье-Авто» и ИП Вострякова М.В. начали заниматься засыпкой выбоин, образовавшихся на городских дорогах после зимы.

По словам начальника управления капитального строительства и благоустройства Надежды Беляковой, эти меры временные:

- В этом году заключены муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети, в рамках контрактов указаны работы по засыпке вскрывшихся ям на дорогах, чем подрядчики уже начали заниматься. Засыпка предусмотрена отсевом, холодным асфальтом и струйно-инъекционным методом. Холодный асфальт сейчас применять нецелесообразно – в выбоинах еще стоит вода, ремонт по струйно-инъекционной технологии также пока невозможен, так как асфальтовые заводы еще не приступили к выпуску асфальтобетонной смеси. Заделка ям пока производится отсевом щебеночной смеси. Когда температурный режим позволит проводить более основательные работы на дорогах, дорожники сразу займутся плановым ремонтом. В 2020 году Министерством дорожного хозяйства Челябинской области для Озерского городского округа выделено 33 миллиона рублей на карточный ремонт автодорог. Будет отремонтировано 53 тысячи квадратных метров: улица Блюхера, перекресток проспекта Ленина и улицы Колыванова, улица Лермонтова, участки на проспекте Победы, проспекте К. Маркса. После проведения аукционных процедур, возможно, образуется экономия, и оставшиеся средства будут использованы на карточный ремонт других участков городских автомобильных дорог.

- Самое главное, чтобы все делалось вовремя, а с этим у нас бывают проблемы, - комментирует депутат Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер. - Безусловно, засыпка ям принесет некоторую пользу для автотранспорта, но чем быстрее в округе начнется карточный ремонт, тем лучше. Сейчас, несмотря на относительно теплую погоду, одной из проблем остается неубранный снег с обочин. Температура прыгает за сутки с плюса на минус и обратно, растаявшая вода застывает и буквально разрывает асфальтовое покрытие. Надо обратить внимание подрядчиков на данную проблему.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42198/