В Озерске педофила приговорили к 14 годам колонии строгого режима

Озерский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима местного жителя за совершение насильственных действий в отношении двух малолетних.

Как следует из сообщения горсуда, находясь в общежитии, злоумышленник заманил двух детей к себе в комнату, где изнасиловал их.

«Далее, желая выяснить отношения с матерью одной из малолетних по обстоятельствам, которые случились ранее, он незаконно проник в ее комнату», – уточнили в пресс-службе.

Подсудимый, признав виновность в незаконном проникновении в жилище, отрицал причастность к совершению насильственных действий сексуального характера.

«При определении вида и размера наказания суд учел характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершения указанных преступлений, а также данные о личности виновного, его поведении во время и после совершения преступлений, влияние назначенного наказания на исправление и на условия жизни его семьи», – говорится в сообщении.

Суд назначил мужчине 14 лет в исправительной колонии строгого режима. Также ему ограничили свободу на год и девять месяцев после освобождения из МЛС.

Приговор не вступил в законную силу.

https://dostup1.ru/society/V-Ozerske-pedofila-prigovorili-k-14-godam-kolonii-strogogo-rezhima_124518.html