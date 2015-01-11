В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов

В России готовится реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Предполагается, что с 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования, а не работодатели.

Соответствующий законопроект разрабатывает Минтруд. «Это будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан»,— пояснили «Известиям» в пресс-службе правительства.

Работникам этот законопроект дает ряд преимуществ. «Например, у работодателя может не оказаться средств для положенных выплат»,— заявил первый зампред думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Ранее Ассоциация российских банков (АРБ) направила письмо главе комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову с просьбой внести поправки в ст. 385 Трудового кодекса. Речь идет об исключении из компетенции комиссий по трудовым спорам рассмотрения споров, «связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений». По мнению АРБ, эти вопросы необходимо оставить в компетенции трудовых инспекторов или суда.

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