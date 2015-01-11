Снежинск принял полсотни юных исследователей на научной выставке

В Снежинске завершилась ХХI научная и инженерная выставка молодых исследователей городов ЗАТО – свои работы представили 49 школьников из Снежинска, Озерска, Трехгорного (Челябинская область) и Лесного (Свердловская область).

Школьники представили к защите проектные и исследовательские работы различной направленности: техника и инженерное дело, естественные, социально-гуманитарные и экономические науки, художественно-прикладное творчество, а также проекты по медицине, экологии, работы в области информационных технологий, моды и дизайна. Все работы ребят прошли предварительный конкурсный отбор в школах.

Экспонаты научной и инженерной выставки оценивали представители экспертного совета, в состав которого вошли доктора и кандидаты наук, специалисты РФЯЦ – ВНИИТФ, ЦМСЧ-15, управлений образования и культуры.

Каждый год участники выставки удивляют экспертов своими ноу-хау.

Так, в этом году членов жюри особо впечатлили такие работы, как «Применение современных технологий при постройке летающей модели самолета», «Робот-мусоросортировщик» – со сложной электроникой, «Тарабайк» («мини-техничка» для транспортировки картинга на трассе») и «Невероятный проект массового спасения авиапассажиров» (парашютные устройства для спасения пассажиров в случае авиакатастроф).

По словам председателя экспертного совета выставки, главного научного сотрудника РФЯЦ – ВНИИТФ Александра Музыри, все работы были представлены на достойном уровне. Большую часть участников отличал квалифицированный подход к подаче материалов. Презентации делались качественно и технически, и по содержанию.

Двухдневное мероприятие включало также встречи участников с членами экспертного совета, обсуждение итогов выставки и церемонию награждения. Все участники получили сертификаты, лучшие работы были отмечены дипломами за 1, 2, и 3 места. От лица ядерного центра с победой ребят поздравил советник научного руководителя РФЯЦ – ВНИИТФ Борис Водолага, который вручил юным исследователям подарки от градообразующего предприятия.

https://dostup1.ru/society/Snezhinsk-prinyal-polsotni-yunyh-issledovateley-na-nauchnoy-vystavke_124546.html