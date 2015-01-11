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Освещение в четырех садовых товариществах могут восстановить уже в этом сезоне

Накануне в местном отделении «Единой России» обсудили проблему садовых товариществ, оставшихся без света.

В круглом столе приняли участие: председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков, депутат Андрей Лучников, начальник Управления имущественных отношений Надежда Братцева, председатель местного отделения «Союза садоводов России» Ольга Юминова, председатели и члены правлений садовых товариществ.

Напомним, история с электроснабжением садов за «каслинским КПП» началась в 2016 году. Электрический кабель, который обеспечивал энергией 2000 участков, вышел из строя. Садоводы решили строить новую линию за свои деньги, собрав средства с собственников каждого участка. По словам лидеров инициативной группы, полностью сдали деньги только 2 садовых товарищества: «Старт» и «Береговое». В декабре 2016 года уже были установлены столбы, предназначенные для новой линии. Не дожидаясь взносов на строительство от других СНТ, «Береговое» и «Старт» продолжили строительство линии, увеличив сборы с садоводов в два раза. Товарищества, которые не сдали деньги в общий фонд, получали энергию через старый кабель, однако теперь он вышел из строя. В связи с тем, что к новой линии эти сады не подключились, они остаются без электроснабжения. При этом противники «переключения» решили доказать, что администрация округа должна признать старый кабель своим, восстановить его и нести все расходы по его содержанию. Спор разрешил Арбитражный суд, который признал, что коммуникации не являются муниципальной собственностью, ответственно за них само СНТ. Переложить бремя расходов на другое юрлицо - поставщика ресурсов – у оппонентов также не получилось, организация заняла твердую позицию: электричество поставляется в полном объеме, других претензий не может быть.

На сегодня путь разбирательств привел к тому, что в течение нескольких месяцев электричество на загородных участках так и не появилось. Даже несмотря на то, что в декабре 2019 года в СНТ «Маяк» состоялось собрание председателей и членов правления СНТ «Заря», «Иртяш», «Маяк» и «Строитель», на котором было принято решение заключить Соглашение с СНТ «Старт» на технологическое подключение к новой линии, построенной СНТ «Старт» и «Береговое» на собственные средства, дело так и не сдвинулось с «мертвой точки».

Неоднократно в течение последних лет администрация округа выступала посредником между сторонами, уже в этом году к вопросу подключился председатель челябинского отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России», депутат Законодательного Собрания Челябинской области Константин Толкачев. Он также призвал озерчан договориться как можно быстрее, тем более не за горами посевной сезон.

Накануне садоводы собрались вместе по приглашению Озерского местного отделения ВПП «Единая Россия». Участники встречи (в их числе председатели СНТ «Заря», «Иртяш», «Маяк», «Строитель», «Старт» и «Береговое») еще раз вернулись к теме Соглашения. В ходе долгих дискуссий был достигнут промежуточный результат: решено провести собрания с садоводами, чтобы разъяснить им сложившуюся ситуацию, а также организовать рабочие группы для актуализации состава товариществ и получения согласия членов СНТ на использование их паспортных данных. Цель – оформление необходимых документов для восстановления электроснабжения в СНТ «Заря», «Иртяш», «Маяк» и «Строитель».

Андрей Кузнеченков:

- Чтобы получать электроэнергию, садоводы должны обозначить это свое желание. Им необходимо предоставить в правление СНТ определенные сведения о себе, для этого обратиться к своим председателям. Решение проблемы - в руках самих собственников земельных участков.

Надежда Братцева:

- Все работы по восстановлению электроснабжения четырех садовых товариществ должны проходить в строгом соответствии с действующим законодательством. Помощь с оформлением документов им окажут специалисты-энергетики. Важно, чтобы достигнутые договоренности были соблюдены.

Ольга Юминова:

- На 19 марта назначена следующая встреча по данному вопросу. После того, как необходимая информация будет собрана, можно будет подавать заявку на подключение электричества, с возмещением затрат, которое понесло СНТ «Береговое».

Освещение в четырех садовых товариществах могут восстановить уже в этом сезоне

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42214/

2020-03-05YEKT13:27:00

Ключевые теги: садовое товарищество, освещение, депутат, садоводы.

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