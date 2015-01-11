Выставка в Озерске раскроет тайну древней цивилизации

4 марта в озерском городском музее состоялось открытие выставки «Аркаим: взгляд через века», предоставленной областным государственным историко-культурным заповедником «Аркаим» при поддержке Министерства культуры Челябинской области.

На открытие выставки пришли глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, заместитель главы округа Олег Ланге, начальник управления культуры администрации Светлана Степанова, начальник управления образования администрации Любовь Горбунова.

-Сегодня у нас значимое событие. Антон Михайлович Наумов, директор музея – энтузиаст своего дела, со всем присущим ему профессионализмом он и его коллектив готовы радовать жителей Озерска и округа разнообразными выставками. Аркаим – знаменитое место, о нем знают не только на Урале, но и во всем мире. Уверен, что все получат эстетическое удовольствие от посещения этой уникальной экспозиции, познакомятся с древней историей, - отметил Евгений Щербаков.

На выставке представлены подлинные вещи жителей Южного Урала эпохи бронзового века - оружие, орудия труда, украшения, посуда. Точные реплики предметов показывают, как эти предметы использовались в древности. Также на выставке представлены реконструкции поселения Аркаим, древних металлургических печей, модель колесницы синташтинского типа и многое другое. Выставка оформлена планшетами с описаниями открытия "Страны городов", особенностями поселений и отдельных сторон древних жителей Южного Урала 3,5 тысячи лет назад.

Сотрудники музея-заповедника "Аркаим" И. Валиахметов, М. Семьян и А.Страхов провели экскурсию по выставке, подробно рассказали об отдельных экспонатах и ответили на большое количество вопросов посетителей выставки, краеведов и ценителей древней истории края. Гости с интересом слушали о том, что спустя много лет археологам удалось раскопать удивительной сохранности оборонительные сооружения, могильники и даже выявить места, где когда-то располагались печи.

Во время экспонирования сотрудники музея будут проводить экскурсии по выставке (по предварительной записи), а также в музее запланирован цикл мероприятий - открытых лекций по отдельным аспектам жизни "страны городов": "Мир Аркаима", "Военное дело бронзового века", "Религия древнего Аркаима: факты и мифы". Выставка открыта для посещения до 25 апреля.

Предварительная запись на экскурсии по тел. 2-37-98, 2-80-90

Фото Владимира Беляева

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42220/