Южноуральцев поразило состояние отделения для психбольных в Озерске

Пользователи соцсетей обсуждают состояние психиатрического отделения медсанчасти в поселке Татыш – на фото видны облезлые стены с дырами и облупившиеся подоконники.

Речь идет о стационарном отделении в ЦМСЧ № 71. Состояние отделения, в котором давно не проводился ремонт, поразило южноуральцев. Местные жители отметили, что в отделение обычно попадают пациенты с «белой горячкой», но это не отменяет того факта, что больницу нужно привести в порядок.

Отметим, что медицинские учреждения «запреток» подчиняются Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) России.

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