Торжественный вечер создал праздничное настроение

5 марта во дворце культуры «Маяк» состоялся городской торжественный вечер, посвященный Международному женскому дню. Самые теплые пожелания в адрес озерских женщин прозвучали от председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Андрея Кузнеченкова:

-Я рад вас всех видеть в этом зале, дорогие женщины! Низкий вам поклон за то, что вы есть. Спасибо за поддержку, за понимание и мудрость. Желаю вам любви, удачи, здоровья, исполнения желаний! Мы вас очень любим, с праздником!

Андрей Кузнеченков передал искренние поздравления от главы Озерского городского округа Евгения Щербакова, зачитал поздравительный адрес от Владимира Бурматова, в которой депутат Государственной Думы РФ пожелал милым женщинам крепкого здоровья, счастья и настоящей любви.

Красивым подарком в преддверии 8 Марта стала замечательная концертная программа. Праздничное настроение в этот вечер многочисленным зрителям подарили солисты и творческие коллективы Культурно-досугового центра: Антон Комиссаров, Владимир Алушкин, Евгений Задоя, Дмитрий Черепенин, Наталья Назарова, Дарья Тимошенко, Ольга Валуева, Ольга Сафарбакова, «Альянс», «Зарево», «Золушка», «Вдохновение», «Шоу-класс», «Шанс», «Каблучок», «Русский стиль».

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42230/