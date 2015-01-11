Россиян ждут длинные мартовские выходные

Трехдневные выходные и сокращенная рабочая неделя ждут россиян, занятых в режиме пятидневки, в связи с празднованием Международного женского дня.

Напомним, поскольку праздничный день в этом году выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник, 9 марта 2020 года.

Затем длительные выходные будут в мае – с 1 по 5 и с 9 по 11.

Еще одна короткая рабочая неделя ждет россиян в июне благодаря празднованию Дня России. Следующая сокращенная неделя ожидается лишь в ноябре, когда День народного единства разделит пятидневку на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 и с 5 по 6 ноября.

Добавим, также дополнительный выходной планируется 22 апреля – в этот день в стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию.

https://dostup1.ru/society/Rossiyan-zhdut-dlinnye-martovskie-vyhodnye_124590.html