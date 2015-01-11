Минувшая зима на Урале была самой теплой за всю историю наблюдений

Прошедшая зима в России, в том числе и на Урале, стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений с 1891 года.

Нормы среднесезонной температуры воздуха были превышены почти повсюду. На большей части территории страны аномалии составили 6-8 градусов и более.

Самой теплой в истории прошедшая зима стала в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. Причем прежние рекорды превышены в среднем на 1,5-2 градуса.

По информации Уральского Гидрометцентра, погода в феврале больше напоминала мартовскую. Число дней с плюсовыми значениями температуры составило 9-11, при норме 1-2 дня.

https://dostup1.ru/society/Minuvshaya-zima-na-Urale-byla-samoy-teploy-za-vsyu-istoriyu-nablyudeniy_124591.html