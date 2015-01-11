В ближайшие дни на Урале ожидается интенсивная оттепель – плюсовые температуры могут удерживаться даже в ночные часы.

На сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщается, что вероятность осадков в виде мокрого снега и дождя увеличится в конце недели.

«В минувшие выходные попытка северо-казахстанского антициклона устоять под напором очередного атлантического вала привела к нешуточной борьбе, осложнившейся усилением ветра. В итоге антициклон отступил, атмосферное давление понизилось, дорога теплу на Урал и далее на восток вновь свободна», – говорится в сообщении.

В предстоящие выходные дни, 14 и 15 марта, осадков будет немного, но слегка подморозит, на дорогах образуется гололедица.

Между тем, запасы воды в снежном покрове распределяются очень неравномерно. «В среднем на многих бассейнах они составляют 100-115% нормы этого периода, на бассейнах рек горнозаводской зоны Челябинской области, Вишеры, Тавды, Тобола до Кургана, Урала снегозапасы в среднем превышают норму на 20-30%», – отметили синоптики.+

На отдельных бассейнах рек есть участки, где снегозапасы превышают норму более чем на 30%. На сегодняшний день существует вероятность возникновения неблагоприятной паводковой обстановки, в том числе в поймах реки Урал и рек отдельных районов горной и южной части Челябинской области, отмечается в сообщении.

https://dostup1.ru/society/V-blizhayshie-dni-na-Urale-ozhidaetsya-intensivnaya-ottepel_124654.html