СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 225 происшествий, возбуждено 16 уголовных дел, раскрыто 10.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 13 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 10 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 11 выездов.

Было составлено 258 административных протоколов, в том числе:

за нарушение ПДД – 173 протокола;

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 29

протоколов;

- за мелкое хулиганство – 22 протокола.

Осуществлен 1 выезд кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск