Завершить ремонт трубопровода на ул. Октябрьской планируется сегодня вечером

24 марта на магистральной трубе, которая проходит от смесительной станции (в районе старого кладбища), начались работы по устранению утечки на подающем трубопроводе (диаметром 800).

В настоящее время специалисты ММПКХ уже приступили к сварочным работам. Параллельно с ремонтом принимаются технические меры для того, чтобы повысить давление воды в действующей трубе (диаметром 400). Плановый срок устранения дефекта трубопровода – 26 марта, но специалисты ММПКХ делают всё возможное, чтобы к вечеру 25 марта сварочные работы были завершены, трубопровод запущен в работу и подача теплоносителя восстановлена в полном объеме

Следует отметить, что специалистами ММПКХ утечка на тепловой сети была обнаружена 12 марта (теплосеть была введена в эксплуатацию в 1989 году). Основной причиной возникновения свища является стопроцентный износ сети. По оценке специалистов, на проведение работ требуется не менее двух суток.

По информации ММПКХ, на период проведения работ, подача теплоносителя (отопления и горячего водоснабжения) будет обеспечиваться по существующим перемычкам. В связи с этим, в ряде многоквартирных домов по ул. Монтажников, ул.Октябрьской и ул.Матросова, а также по б. Гайдара возможно кратковременное (в пределах допустимого) снижение параметров теплоносителя. Управляющие организации, осуществляющие управление жилыми домами в данном микрорайоне, о проведении работ были уведомлены заблаговременно.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42406/