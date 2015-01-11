Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Глава правительства назвал ранее введенные в Москве и Подмосковье ограничения на передвижение граждан логичными. Такие же меры были приняты властями Мурманской области и Чечни.

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя. Об этом он сообщил во время оперативного совещания с вице-премьерами, передает «РИА Новости».

«Режим самоизоляции вводится для всех возрастов, за исключением тех случаев, когда нужна экстренная медицинская помощь или необходимо выйти в магазин за продуктами или доехать до работы, если она не приостановлена этими указами и по другим, действительно веским причинам. В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах», — сказал Мишустин.

По словам премьер-министра, сейчас главная задача правительства — работать на опережение и минимизировать распространение коронавируса. Он назвал решение мэрии Москвы ужесточить карантин логичным продолжением политики президента Владимира Путина. По словам Мишустина, меры, которые принимает правительство страны по борьбе с вирусом и которые ранее были озвучены главой государства, также полностью оправданы.

С 30 марта в России, по распоряжению президента, началась нерабочая неделя с целью сдержать распространение коронавируса. Во время нее гражданам сохранят зарплату, также будут работать жизнеобеспечивающие структуры, такие как банки, медучреждения, магазины, аптеки и транспорт.

https://www.rbc.ru/society/30/03/2020/5e8191549a79478bf2fc7b2d