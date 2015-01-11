Cемьи с детьми получат с апреля по 5 тысяч, бизнес – налоговую отсрочку

Президент Владимир Путин сделал ряд поручений кабинету министров по итогам обращения к жителям страны в связи с распространением в России коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте Кремля.

По распоряжению главы государства, с 1 апреля семьи, имеющие право на получение маткапитала, должны получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.

Также с 1 июня Правительство с участием регионов должны начать ежемесячные выплаты на детей 3-7 лет семьям, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека.

До 31 декабря должен вырасти до уровня МРОТ размер пособия по безработице.

До 17 апреля Правительств и Госдума должны упростить и ускорить процедуру оформления банкротства граждан.

Помимо этого, для малого и среднего бизнеса вводится отсрочка на полгода налоговых платежей и снижение страховых взносов до 15% с зарплат, превышающих МРОТ, сотрудников предприятий, пострадавших от сложившейся экономической ситуации.

Также кабинет министров должен разработать закон о праве частных предприятий и физических лиц на кредитные каникулы при падении доходов на 30%.

До 20 апреля Правительству необходимо принять закон о праве пострадавшего от эпидемии малого и среднего бизнеса на шестимесячные кредитные каникулы либо перенос графика платежей на срок, указанный в обращении заемщика.

Министерству труда и Пенсионному фонду – обеспечить в апреле все выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием Победы.

До 25 декабря – кабмин определит перечень оффшорных зон, для которых будет предусмотрен налог в 15% на выводимые из России дивиденды и проценты от активов.

До 17 апреля Правительств и Госдума должны упростить и ускорить процедуру оформления банкротства граждан.

По последним данным, в Челябинской области диагноз коронавирус подтвердился еще у трех человек. Общее число инфицированных COVID-19 на Южном Урале достигло 12 -ти. Кроме того, положительные результаты выявлены у 15 жителей региона.

https://www.cheltv.ru/semi-s-malenkimi-detmi-poluchat/