Сознательное поведение – главное в период угрозы распространения эпидемии

На 31 марта 2020 года в округе ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией не зафиксировано.

Продолжается приём информации от лиц, вернувшихся из зарубежных стран, в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) на телефон 002. Гражданам, которым известно о нарушении самоизоляции лицами, находящимися на принудительном карантине, необходимо сообщать об этом также по телефону 002.

Те жители, кто приехал в округ из дальних мест после 19 марта и не сообщил об этом, должны понимать, что они уже нарушили законодательство, не позвонив на «горячую линию» 002. Пока эти граждане несут административную ответственность. В случае, если они станут источником заражения, может наступить и уголовная ответственность.

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, направленные на ужесточение наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Предполагается, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, виновник заплатит штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, либо лишится свободы на срок до двух лет. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 млн до 2 млн рублей, либо срок лишения свободы – от трех до пяти лет. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

По последним официальным данным, в Озерском городском округе под наблюдением медиков и специалистов Межрегионального управления № 71 ФМБА РФ в режиме карантина находится 220 человек, снят с учета 51 человек.

От пожилых граждан принимаются заявки на доставку продуктов, предметов первой необходимости и лекарств. В течение сегодняшнего дня по телефонам: 9-04-26, 5-56-45 за помощью обратились 12 человек. Услуги по доставке оказывают специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения и волонтеры.

Аптеки в округе работают в штатном режиме. Стоит напомнить, что круглосуточная аптека сети «Здоровье» находится по адресу: ул. Дзержинского, 55, т. +79193416746. До 23:00 работает аптека сети «Областной аптечный склад» по адресу: ул. Матросова, 34, т. 4-83-45.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/42483/