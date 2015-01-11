Коронавирус: памятка

2020-04-01YEKT17:03:00

Администрация Озёрского городского округа напоминает о мерах предосторожности во время пандемии коронавируса. http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/42495/

2020-04-01YEKT17:03:00

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