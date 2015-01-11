Алексей Текслер: Вместе, рука об руку, справимся с вирусом и его последствиями

В Челябинской области режим обязательной самоизоляции продлили до 19 апреля – с 6 апреля все школы и учреждения среднего профессионального образования переходят на дистанционный режим работы. Южноуральцам запрещается выходить на улицу без особой необходимости.

Для поддержки уровня занятости и тех людей, которые остались без работы, из бюджета региона, по предварительным данным, выделят около 3 млрд рублей. Увеличатся пособия по безработице, матери-одиночки и многодетные семьи получат продуктовые наборы. Также прорабатываются новые меры поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса. Подробности – в материале Агентства новостей «Доступ».

СТАТИСТИКА COVID-19

За сутки новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила два новых случая заражения. Всего по области подтвержден диагноз у 23 человек. Из них 12 человек из Челябинска, 5 – из Кизила, 2 – из Магнитогорска, 2 – из Бредов, по одному в Златоусте и Миассе. Условно положительных за последние сутки – один, всего ожидают подтверждения диагноза из «Вектора» пять человек. Двое из Челябинска, двое – из Верхнеуральска и один – из Магнитогорска. У большинства заболевших болезнь протекает в легкой форме. Семеро переносят заболевание вообще без клинических проявлений, у одного заболевшего диагностирована пневмония в легкой форме. Среди условно подтвержденных – три пневмонии средней степени тяжести.

О САМОИЗОЛЯЦИИ

Режим обязательной самоизоляции в Челябинской области продлен до 19 апреля включительно. Он может быть сокращен, если в регионе не будут фиксироваться новые случаи заражения коронавирусом на 14-й день после регистрации последнего случая. Важно учитывать инкубационный период болезни, который составляет две недели.

В Челябинской области временно не работают библиотеки и досуговые заведения. А также предприятия общепита (кроме тех, кто обеспечивает питание работников); розничная торговля (кроме аптек и товаров первой необходимости, продовольствия, зоотоваров). Закрыты дома отдыха, санатории, горнолыжные центры и курорты, стоматологии, за исключением случаев неотложной и экстренной помощи.

Усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции граждан по линии ГУ МВД. В полиции создали базу всех граждан, получивших постановления Роспотребнадзора об обязательной изоляции, это около 5 тыс. человек. На границах Челябинской области выставлены усиленные посты ДПС.

О ПОМОЩИ

В пятницу, 3 апреля, губернатор сообщил, что в дополнение к региональным мерам поддержки медиков, занимающихся выявлением и работой с зараженными коронавирусом (рост оклада за март на 20% за счет регионального бюджета), врачи региона смогут рассчитывать на разрабатываемый федеральный пакет дополнительных мер. Это доплата врачам в размере 100% от среднемесячного дохода, среднему медицинскому персоналу – 50%, младшему персоналу – 30%. Врачам скорой помощи, работающим с пациентами с установленной или подозревающейся новой опасной инфекцией, – доплата в размере 80% от среднемесячного дохода, среднему медицинскому персоналу – 40%, фельдшерам и иному персоналу – 20%. Врачи подразделений первичной медико-санитарной помощи смогут получить доплату в размере 80%, средний медицинский персонал – 40%, младший – 20%. «Эти меры сейчас прорабатываются, мы работаем вместе с федеральным центром. По мере их введения будем немедленно проводить соответствующее финансирование», – подчеркнул Алексей Текслер.

По словам губернатора, в период вынужденной самоизоляции важно оказать максимальную поддержку наиболее незащищенным гражданам. И в этой связи Алексей Текслер анонсировал дополнительные региональные меры социальной поддержки. Так, с апреля в регионе вводится региональная доплата к пособию по безработице. Общая сумма выплаты с учетом федерального пособия составит 15 тысяч рублей. «Безусловно, крайне важное и социально значимое из новых решений Текслера – о мерах поддержки безработных в Челябинской области на текущий сложный период. Не менее важно, что никакой бюрократии – дополнительных заявлений на доплату писать не придется, а встать на учет можно дистанционно», – прокомментировал решение южноуральский политолог Александр Мельников, отдельно отметивший максимально оперативную реакцию региональной власти на меняющуюся ситуацию.

Кроме того, правительство области разрабатывает дополнительный пакет поддержки для матерей-одиночек и многодетных семей, чьи доходы ниже прожиточного минимума. В частности, эти категории смогут рассчитывать на помощь в обеспечении продуктами питания от местных производителей.

Все меры поддержки, уже предложенные губернатором и те, что будут разработаны в ближайшие два дня, будут рассмотрены в понедельник, 6 апреля на заседании Законодательного Собрания Челябинской области, которое, напомним, пройдет в уделенном режиме.

«Для преодоления трудностей в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции по инициативе губернатора Алексея Текслера разработан пакет мер, направленных на поддержку населения и южноуральских предпринимателей. Сейчас, и это мы все понимаем, необходимы действенные и оперативные решения. В сложившихся условиях исполнительная и законодательная ветви власти должны сработать единой командой, законы должны быть приняты, а процесс их реализации запущен. В связи с этим мы решили провести 6 апреля заседание Законодательного Собрания. Но пройдет оно в особом режиме – дистанционно. Так заседание областного парламента проводится впервые, мы воспользуемся для его проведения услугами Регионального центра оценки качества и информатизации образования. Там существует возможность голосования и фиксации результатов онлайн. Что касается вопросов, которые мы планируем рассмотреть на заседании, это, конечно, и проекты законов, уже озвученных главой региона по поддержке населения и предпринимателей. Я напомню, губернатор Алексей Леонидович Текслер предложил пакет налоговых инициатив, направленных на поддержку малого бизнеса и стабилизацию экономической ситуации в области», – прокомментировал председатель областного парламента Владимир Мякуш.

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ

«Друзья, это трудное время, но я хочу чтобы Вы были уверены, мы пройдем эту ситуацию вместе, рука об руку. Мы поддержим наших бабушек и дедушек, поддержим мам, которые самостоятельно воспитывают детей, поддержим тех, кто в силу обстоятельств оказался в непростой жизненной ситуации – без работы, без гарантированного дохода. Мы справимся с коронавирусом, а затем и с его последствиями», – обратился Алексей Текслер к жителям Челябинской области, призвав «соблюдать режим самоизоляции, заботиться об окружающих и проявлять лучшие человеческие качества».

- В Челябинской области с целью информирования о коронавирусе действует «горячая линия» для граждан – 8-800-201-41-88.

- В тестовом режиме запущен региональный сайт Коронавирус74.рф со статистикой и информацией о принятых решениях, справочной информацией и ответами на часто задаваемые вопросы.

- Официальный интернет-ресурс для информирования россиян – Стопкоронавирус.рф.

https://dostup1.ru/society/Alexey-Texler-Vmeste-ruka-ob-ruku-spravimsya-s-virusom-i-ego-posledstviyami_125424.html