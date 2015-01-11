На Урале двух женщин оштрафовали на 30 тыс. за нарушение самоизоляции

В Челябинске и Магнитогорске суды вынесли решения в отношении нарушителей режима самоизоляции – две женщины оштрафованы на 15 тыс. рублей каждая.

В Челябинске полицейские вычислили местную жительницу 1975 года рождения, которая вопреки выданному предписанию о соблюдении режима изоляции по месту проживания находилась в общественном месте.

Предписанный режим изоляции нарушила и жительница Магнитогорска 1978 года рождения.

Решениями районных судов обеим нарушительницам назначен штраф 15 тыс. рублей каждой.

https://dostup1.ru/society/Na-Urale-dvuh-zhenschin-oshtrafovali-na-30-tys-za-narushenie-samoizolyatsii_125436.html