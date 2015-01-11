Пока вы не уснули. В апреле с неба начнут падать звезды

В апреле с неба начнут падать звезды. Так проявит свою активность метеорный поток Лириды. Земля пройдет сквозь него с 16 по 25 апреля.

Первое упоминание о потоке датируется 687 годом до нашей эры, его максимум в 2020 году придется на 22 апреля. Тогда с неба в час будут падать до 20 метеоров. А еще прямо с балкона в бинокль можно увидеть гигантские шары, «колечко дыма» и огрызок яблока. Но обо всем по порядку. Сайт cheltv.ru подготовил список самых легкодоступных объектов апрельского неба.

В созвездии Льва есть три замечательных спиральных галактики, которые называют «Триплетом Льва». Они яркие настолько, что разглядеть звезды можно в хороший бинокль. Похож «Триплет Льва» на вытянутое в форме эллипса пятнышко, внутри которого находится звездное ядро. А еще рядом видна спиральная галактика M66. Она находится от Земли на расстоянии 35 миллионов световых лет. Диаметр образования составляет 100 тысяч световых лет.

M13 считается одним из ярчайших шаровых звездных скоплений на северном небе. Разглядеть его с легкостью можно в обычную подзорную трубу. Скопление – это светлое пятно, в котором находятся сотни тысяч звезд.

Чтобы долететь до гигантского шара, потребуется 25 тысяч световых лет. А диаметр образования еще больше – 160 световых лет. В 70-х годах прошлого века в сторону скопления было отправлено сообщение с радиотелескопа Аресибо.

«Кольцо» – планетарная туманность, которая популярна у любителей-астрономов. Считается, что звезда в ее центре взорвалась примерно 5,5 тысяч лет назад. Туманность довольно яркая и очень похожа на колечко дыма. Находится образование на расстоянии 2,3 тысяч световых лет от нашей планеты, диаметр в пространстве – полтора световых года, пишет astro-bratsk.ru.

Туманность «Гантель» – еще одна планетарная туманность, которая находится на расстоянии 1,25 тысяч световых лет от Земли. Она по форме очень странная, похожа на гантель или огрызок яблока. Возраст туманности оценивается в четыре тысячи лет.

https://www.cheltv.ru/poka-vy-ne-usnuli/