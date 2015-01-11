В Трехгорном директор оборонного предприятия ушел на самоизоляцию

Генеральный директор ФГУП «Приборостроительный завод» (входит в структуру Росатома, ЗАТО Трехгорный, Челябинская область) Геннадий Комаров объявил о самоизоляции – видеообращение появилось в соцсетях.

Комаров уточнил, что вернулся в город после лечения. По правилам ему необходимо самоизолироваться на две недели. Поэтому гендиректор ПСЗ перешел на удаленный режим работы, находясь на связи со своими заместителями и руководителями города.

«У меня к вам огромная просьба – отнеситесь со всей серьезностью к происходящему, соблюдайте правила, будьте дисциплинированными. От этого зависит здоровье ваше, ваших близких и родных. Давайте вместе будем выполнять все правила и с понимаем отнесемся ко всем ограничениям. Будьте здоровы», – отметил Комаров.

Напомним, на прошлой неделе в южноуральских ЗАТО – Трехгорном, Озерске и Снежинске ужесточили режим въезда и выезда.

https://dostup1.ru/society/V-Trehgornom-direktor-oboronnogo-predpriyatiya-ushel-na-samoizolyatsiyu_125678.html