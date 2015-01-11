Путин сегодня вновь выступит с обращением

Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит с обращением в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он не уточнил, какой теме будет посвящено выступление. Отметим, это уже четвертое обращение президента за четыре недели, до этого все выступления были связаны с коронавирусом COVID-19.

«У президента будет совещание с членами правительства. Будет оно ориентировочно после 15:00. В 15:30, где-то так... Будет, конечно же, традиционная часть, где будут рассматриваться традиционные вопросы. Профильная тема в закрытом режиме — о развитии радиоэлектронной промышленности в РФ. И мы ожидаем выступление президента в начале этого совещания»,— сказал господин Песков журналистам. Отвечая на вопрос о том, действительно ли у правительства есть планы выделить триллион руб. на поддержку бизнеса, господин Песков призвал дождаться выступления президента.

До этого господин Путин обращался к россиянам 25 марта, а также 2 и 8 апреля. В первом обращении он объявил нерабочую неделю, во втором продлил этот период до конца месяца, в третьем объявил о выплатах врачам, а также мерах социальной поддержки.

https://www.kommersant.ru/doc/4322455