Текслер: Все планы по поддержке ветеранов будут выполнены в полном объеме

В Челябинской области, как и по всей стране, будут перенесены на более поздний срок праздничные мероприятия к 75-летию Великой Победы в связи с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции.

Но все положенные выплаты и другие виды помощи ветераны войны в регионе получат до девятого мая.

Накануне, 16 апреля, президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности объявил о переносе сроков проведения Парада Победы в столице и других регионах, а также всех юбилейных торжеств.

Глава государства отметил, что подготовка парада Победы 9 мая на Красной площади в Москве должна была начаться уже сейчас. «Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, ещё чрезвычайно высоки. И это не даёт мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», - объяснил Владимир Путин причины принятия этого непростого решения.

Будет скорректирована программа торжественных и праздничных мероприятий к 75-летию Победы и в Челябинской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на ежедневном брифинге 17 апреля.

«День Победы - священный праздник для всех жителей нашей страны. И 9 мая он будет отмечаться в каждой семье. Но массовые мероприятия, такие, как Парад Победы, шествие Бессмертного полка, концерты, будут перенесены на более поздний срок. Мы проведем их со всей торжественностью, как только улучшится эпидемиологическая ситуация», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор обратил особое внимание на то, что остаются без изменений все планы по поддержке ветеранов. «Они все будут реализованы», - заверил Алексей Текслер.

Все южноуральские ветераны своевременно получат единовременные выплаты к 75-летию Победы. «В Челябинской области эти выплаты получат 18 тысяч человек: 5,9 тысяч человек - в размере 75 тысяч рублей, и 12,1 тысяч южноуральцев - в размере 50 тысяч рублей», - уточнили в пенсионном фонде. Выплата является дополнительной к ежегодной майской выплате в 10 тысяч рублей, которая положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

В Челябинской области по распоряжению Алексея Текслера инвалиды и участники Великой Отечественной войны вдобавок к федеральным получают и региональные выплаты в размере пяти тысяч рублей.

«И федеральные выплаты, которые озвучил президент, и региональные мы выплатим до девятого мая», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор также отметил, что в регионе продолжается поддержка ветеранов по ремонту жилья и газификации домов, ремонт памятников героев войны. Приводят в порядок мемориалы.

Как уточнили в министерстве социальных отношений, на капитальный ремонт домам ветеранам предоставляют по 107 тысяч рублей. С этого года увеличена сумма выплат на текущий ремонт жилых помещений с 25 тысяч рублей до 66 тысяч, а на ремонт квартир - с 15 тысяч до 40 тысяч рублей. На проведение газификации объем помощи тоже вырос - с 25 тысяч до 100 тысяч рублей.

https://uralpress.ru/news/politika/teksler-vse-plany-po-podderzhke-veteranov-budut-vypolneny-v-polnom-obeme