В Озерске начали выдавать продуктовые наборы для одиноких инвалидов

В Озерск привезли две партии продуктовых наборов, предназначенных для одиноких инвалидов старше 70 лет, состоящих на учете управления социальной защиты администрации.

Бесплатная раздача таких наборов от благотворительного фонда продовольствия «Русь»проводится по инициативе Правительства Челябинской области. Озерск вошел в первую пятерку городов, получивших помощь.

Продуктовые наборы в количестве 956 штук (каждый весом 8,5 кг) начали раздавать с 20 апреля. Разносить их будут специалисты комплексного центра социального обслуживания населения и волонтеры: члены Объединенного совета учащихся ОТИ НИЯУ "МИФИ", активисты профсоюза «ПО «Маяк», сотрудники предприятия, казачий клуб "Пластун", участники волонтерского проекта "Настенька", молодогвардейцы "Единой России", члены озёрского отделения партии, активные молодые жители Озерска. Две крупные партии продуктовых наборов уже разгружены и готовы к выдаче. Основной состав продуктового набора – это нескоропортящиеся продукты: крупы, макароны, сахар, соль, чай, подсолнечное масло, мука.

Отметим, что с начала введения режима повышенной готовности волонтеры помогают одиноко проживающим пожилым горожанам с закупкой продуктов и товаров первой необходимости, лекарств, выносом мусора. Все услуги добровольцы оказывают безвозмездно. Не остаются без внимания и жители поселков Татыш, Новогорный, Метлино.

Немного статистики на 20 апреля: в штаб волонтеров поступило 749 звонков, консультаций – 561, принято заявок 188 заявок, из которых 175 выполнены волонтерами. 54 волонтера зарегистрированы на официальном сайте #МыВместе, все прошли обучение по оказанию помощи. Более 171 км пройдено озерскими волонтерами пешком и 941 км проехали на автомобиле. Закуплено 213 пакетов с продуктами, средствами первой необходимости и лекарствами. Более 98 раз оказана помощь в быту (вынос мусора, покупка прессы, оплата услуг ЖКХ и капремонтов).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/42680/