Накануне исполнилось 34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля исполнилось 34 года с момента трагедии на Чернобыльской АЭС. В ликвидации этой катастрофы участвовали около восьми тысяч южноуральцев.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года возле украинского города Припяти. В помещении четвертого энергоблока при выводе его в плановый ремонт и проведении испытания турбогенератора произошел взрыв и возник пожар, который перекинулся на крышу третьего энергоблока.

Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы, более 600 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий аварии, в том числе восемь тысяч жителей Челябинской области.

Среди них был и бывший начальник тыла УМВД России по городу Челябинск Олег Панкеев, который указом президента награжден медалью «За спасение погибавших». Сейчас, выйдя на пенсию по выслуге лет, он является руководителем Челябинской областной организации «Союз Чернобыль».

26 апреля 1986 года, когда произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС, Олег Панкеев помнит, как сейчас. В тот день, говорит, был выходной. Суббота. И ничего не предвещало плохого.

«Нас вызвали в военкомат, оттуда направили в Златоуст в полк радиационно- химической защиты. Переодели в военную форму. Мы получили военную технику, согласно военному расписанию, эшелоном нас направили на станцию Брагино (Белорусская ССР). Откомандировали в штаб ликвидации чернобыльской аварии, расположенный в селе Терехи. Мы замеряли фоновые уровни радиации и уровень заражения почвы и воды во всей зоне отчуждения и за её пределами», - вспоминает Олег Панкеев.

Кстати, именно на основе полученных ими данных принимались решения о проведении тех или иных работ, а также решался вопрос об отселении жителей. А через пару месяцев Олега Панкеева "перекинули" на службу в город Припять.

"Первое ощущение - не по-себе было нам. Припять представляла собой живой город. Но людей не было видно. На улицах никого. На балконах домов сохло белье, открытые форточки. На детских площадках - пустые качели, там у них еще было колесо обозрения, где тоже никого не было. Город был уже мертв. Радиационный фон был высокий", - вспоминает Олег Панкеев.

Уровень радиации сразу после аварии на территории станции составлял 20-25 микрорентген в секунду, что более чем в тысячу раз выше предельно допустимой нормы. В расположенном в нескольких километрах от ЧАЭС городе Припять с населением около 45 тысяч человек уровень радиации достиг 4-14 микрорентген в секунду и превысил допустимое для населенного пункта значение более чем в тысячу раз.

В отличие от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, взрыв напоминал очень мощную "грязную бомбу" - основным поражающим фактором стало радиоактивное загрязнение. Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло различные радиоактивные материалы, прежде всего радионуклиды йода и цезия, по большей части Европы. Наибольшие выпадения вблизи реактора отмечались на территориях, относящихся к Белоруссии, Российской Федерации и Украине. Из 30-километровой зоны отчуждения вокруг АЭС было эвакуировано всё население - более 115 тысяч человек. Нужно было быстро принимать решение.

Объект "Укрытие", неофициально именуемый Саркофагом, построили в рекордные сроки: уже к ноябрю 1986 года. Работы заняли 206 дней. На строительство ушло 400 000 кубометров бетонной смеси и 7000 тонн металлоконструкций, в строительстве участвовало более 90 000 человек. Когда Саркофаг накрыл то, что осталось от четвертого энергоблока ЧАЭС, мир, кажется, вздохнул спокойно. В 2019 возвели новую арку-укрытие - срок действия первого Саркофага подходил к концу.

Эта авария до сих пор расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики - как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.

"В ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС участвовало порядка восьми тысяч южноуральцев. Это были добровольцы и рабочие различных предприятий, имеющие необходимую квалификацию, и жители региона, призванные на военную переподготовку. Все шли на ликвидацию последствий этой аварии, никто не думал о себе", - вспоминает Олег Панкеев.

В Челябинской области выполняются все меры социальной поддержки "чернобыльцев" и членов их семей.

"Сейчас в Челябинской области, в соответствии с постановлением губернатора Алексея Текслера, введен режим повышенной готовности, поэтому нами было принято решение ограничиться индивидуальным возложением цветов к памятникам и памятным знакам, посвященным катастрофе в Чернобыле", - добавил Олег Панкеев.

Напомним, в течение первых трех месяцев после аварии скончался 31 человек, ещё 19 смертей с 1987 по 2004 год предположительно можно отнести к её прямым последствиям. 134 человека из числа ликвидаторов перенесли острую лучевую болезнь той или иной степени тяжести. Высокие дозы облучения людей, в основном из числа аварийных работников и ликвидаторов, послужили причиной четырех тысяч дополнительных смертей от отдаленных последствий облучения.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/segodnya-ispolnilos-34-goda-so-dnya-avarii-na-chernobylskoy-aes