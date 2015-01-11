Информация на 28 апреля: в Озерском городском округе заболевших коронавирусом нет

На 28 апреля в Озерском городском округе ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией не зафиксировано. На домашнем карантине под наблюдением специалистов Межрегионального управления № 71 ФМБА России находится 50 человек, прибывших из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Признаков респираторной инфекции у них нет.

По информации медиков, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом оценивается как стабильная, в соответствии с сезоном. В детском отделении Клинической больницы № 71 ФМБА России находится 1 ребенок с диагнозом «внебольничная пневмония», состояние его удовлетворительное, в пульмонологическом отделении – 4 взрослых также в удовлетворительном состоянии. У всех пациентов коронавирус отсутствует.

О том, как Челябинская область и Озерский городской округ будут встречать майские даты, будет объявлено в среду, 29 апреля.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42772/