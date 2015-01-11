Акционер Группы ЧТПЗ оказал поддержку регионам присутствия компании в условиях пандемии

Основной акционер ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров направил более 250 млн рублей в качестве гуманитарной помощи регионам присутствия компании на реализацию мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Челябинской области в рамках гуманитарной помощи региональному Министерству здравоохранения переданы более 1 млн единиц медицинских масок. Средства индивидуальной защиты будут, прежде всего, доставлены в больницы, принимающие пациентов, больных COVID-19. В Свердловской области средства направлены на оснащение госпитальной базы для приема больных коронавирусом в городской больнице №1 города Первоуральска (Свердловская область). Доставлены и в ближайшее время будут переданы медучреждению диагностические и лабораторные аппараты, больничные койки, медицинская одежда персонала – более 100 тысяч единиц масок, перчаток, халатов, комбинезонов, бахил, очков; обеспечивается создание инфраструктуры госпитальной базы.

Ранее по инициативе акционеров Группы ЧТПЗ подшефным компаниям и учреждениям социальной сферы Челябинска и Первоуральска были переданы 100 тысяч медицинских масок.

– В ситуации, когда распространение коронавируса становится серьезной угрозой для нашей страны, очень важно сделать все возможное, чтобы не допустить резкого увеличения нагрузки на медицинскую сферу. Я убежден, что сейчас как никогда необходима поддержка тем, кто работает в тяжелейшей санитарно-эпидемиологической обстановке в борьбе за жизнь и здоровье людей. Уверен, что оказываемая помощь будет способствовать скорейшей стабилизации ситуации в регионах присутствия предприятий Группы ЧТПЗ, – отметил акционер, Председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров (@andrey_komarov_chelpipe) в своем аккаунте в Instagram.

Будучи приверженной ценностям корпоративной философии Белая металлургия, Группа ЧТПЗ реализует комплекс мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья жителей и оказанию социальной помощи в регионах присутствия в условиях пандемии COVID-19. Компания в числе первых начала внедрение превентивных мер, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции на своих предприятиях, и оказывает содействие в реализации мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья жителей за их периметром.

В рамках благотворительной акции компания направила финансовые средства в фонды региональных Союзов промышленников и предпринимателей Челябинской и Свердловской областей на реализацию экстренных и первоочередных мер, обеспечивающих жизнь и безопасность жителей, а также проведение мероприятий по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, по решению руководства компании, с целью сохранения устойчивости малого и среднего бизнеса, в корпоративных Дворцах культуры Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов (ЧТПЗ, ПНТЗ, входят в Группу ЧТПЗ) до конца 2020 года отменена плата по договорам аренды помещений для организаций детского дополнительного образования. Большинство арендаторов – владельцы секций, художественных студий и образовательных клубов, где ежегодно занимаются свыше 2,6 тыс. детей и подростков. Снижение финансовой нагрузки на каждого арендатора составит от 200 тыс. до 2 млн рублей до конца года.

Помимо этого, в преддверии 75-летия Победы компания досрочно оказала финансовую поддержку фронтовикам и труженикам тыла. В общей сложности социальные выплаты компании получили 500 человек.

В Первоуральске сотрудники градообразующего предприятия также оказывают поддержку муниципальным службам. С момента введения в регионе режима самоизоляции, белые металлурги в качестве волонтеров патрулируют городские улицы в составе добровольных дружин. Бригады ежедневно обходят жилые районы и призывают жителей оставаться дома для снижения риска распространения коронавирусной инфекции.

На ЧТПЗ и ПНТЗ на меры профилактики распространения коронавирусной инфекции компания направила более 30 млн рублей. В настоящий момент Группа ЧТПЗ запускает программу тестирования своих сотрудников на предприятиях на наличие коронавирусной инфекции.

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