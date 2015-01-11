Минтруд России рекомендует работодателям организовать применение гибких режимов работы

К числу рекомендаций для работодателей отнесены следующие:

1) использование различных форм работы на дому: удаленная, дистанционная и надомная работа;

2) обеспечение оптимального режима рабочего времени и времени отдыха работников, которое может осуществляться путем:

- введения гибкого режима рабочего времени и разделения рабочего дня на части;

- сменной работы;

- проведения мероприятий, необходимых для оперативной организации работ в целях предупреждения распространения эпидемии;

3) введение режима неполного рабочего времени при снижении объемов работы в целях сохранения рабочих мест;

4) использование иных возможностей обеспечения занятости работников, включая работу по договорам о временной работе на срок до 2 месяцев, о сезонной работе до 6 месяцев и др.;

5) предоставление работникам отпусков и объявление простоя.

Рекомендации по применению гибких форм занятости в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/42843/