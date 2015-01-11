Минтруд России рекомендует работодателям организовать применение гибких режимов работы

К числу рекомендаций для работодателей отнесены следующие:
1) использование различных форм работы на дому: удаленная, дистанционная и надомная работа;
2) обеспечение оптимального режима рабочего времени и времени отдыха работников, которое может осуществляться путем:
- введения гибкого режима рабочего времени и разделения рабочего дня на части;
- сменной работы;
- проведения мероприятий, необходимых для оперативной организации работ в целях предупреждения распространения эпидемии;
3) введение режима неполного рабочего времени при снижении объемов работы в целях сохранения рабочих мест;
4) использование иных возможностей обеспечения занятости работников, включая работу по договорам о временной работе на срок до 2 месяцев, о сезонной работе до 6 месяцев и др.;
5) предоставление работникам отпусков и объявление простоя.
Рекомендации по применению гибких форм занятости в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.