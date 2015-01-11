На Челябинскую область обрушатся грозы с градом

В Челябинской области во вторник, 12 мая, ожидаются дожди, в горах местами сильные, в отдельных районах грозы и град – порывы ветра будут достигать скорости 21 метр в секунду.

Во вторник и среду, 12-13 мая, в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь и более градусов выше нормы.

Днем воздух прогреется до 22-27, в горах прогнозируется 17-22 градуса. Ожидается переменная облачность.

https://dostup1.ru/society/Na-Chelyabinskuyu-oblast-obrushatsya-grozy-s-gradom_126351.html