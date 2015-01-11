Без масок и перчаток. В Челябинской области начнут штрафовать за небезопасный вид

Без маски и перчаток уже сегодня, 12 мая, нельзя будет зайти в общественные места. И это не просто рекомендация, а обязанность каждого южноуральца, закрепленная в постановлении правительства региона.

«До особого распоряжения использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в местах общего пользования», – объясняет Александр Пашнин, начальник правового отдела ГУ МВД России по Челябинской области.

Речь идёт о магазинах, аптеках, поликлиниках, общественном транспорте, в том числе такси. Иными словами – во всех помещениях. Тех, кто решит пренебречь новым распоряжением, могут оштрафовать.

А вот на улице носить маску и перчатки не обязательно. За их отсутствие привлекать к административной ответственности не будут. Но соблюдать социальную дистанцию даже на свежем воздухе по-прежнему необходимо.

https://www.cheltv.ru/bez-masok-i-perchatok/