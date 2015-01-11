В Челябинской области ожидаются заморозки до –3 градусов

В горах и низинах Челябинской области ночью и утром в пятницу, 15 мая, ожидаются заморозки до минус одного градуса в воздухе и до минус трех – на почве.

В остальных территориях ночные температуры составят плюс 5-10 градусов. Днем потеплеет до плюс 15-20 градусов, на юге – до 23. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Порывы ветра будут достигать скорости 14 метров в секунду.

На большей части территории Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-ozhidayutsya-zamorozki-do-3-gradusov_126450.html