В Озёрске 20 заболевших

Информация на 16 мая.

Зарегистрировано: 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией;

больных COVID-19: 19 человек, из которых 2 ребенка;

выздоровел: 1 человек.

В данный момент в инфекционном отделении КБ № 71 находятся 17 пациентов. Они получают необходимое лечение. Двое пациентов по медицинским показаниям госпитализированы в г. Челябинск.

На данный момент привозных случаев заражения нет, все новые заболевшие – контактные лица. На карантине находится 157 человек.

Напоминаем: с 12 мая в Челябинской области действует обязательный масочный режим.

Необходимо носить защитные маски в общественных местах – магазинах, различных учреждениях, в транспорте, в том числе в такси. На улице маску можно не надевать при условии соблюдения социальной дистанции.