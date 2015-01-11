ВОЗ назвала неэффективной дезинфекцию улиц при COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла неэффективным в борьбе с коронавирусом метод распыления дезинфицирующих растворов.

Если необходимо продезинфицировать поверхности, лучше делать это с помощью тряпки, пропитанной спецсредствами. ВОЗ не рекомендует распылять дезинфицирующие вещества на улицах, так как из-за контакта с грязью они перестают действовать, сообщает РИА «Новости».

Распылять дезинфицирующий раствор на людей запрещено, так как средства могут негативно повлиять на глаза, кожу и органы дыхания.

Напомним, в Челябинске и Магнитогорске дезинфекцию улиц в апреле проводили с помощью специальных машин.

https://dostup1.ru/society/VOZ-nazvala-neeffektivnoy-dezinfektsiyu-ulits-pri-COVID-19_126519.html