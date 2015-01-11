Информация о COVID-19 в Озерском городском округе на 27 мая

На сегодняшний день в Озерске зарегистрирован 31 случай заболевания коронавирусной инфекцией;

больных COVID-19: 27 человек, из которых 3 ребенка;

выздоровели: 4 человека.

Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

На карантине находится 223 человека.

Сделано 2705 ПЦР-тестов.

Медики призывают жителей Озерска не заниматься самолечением, которое при появлении признаков недомогания (повышенная температура, слабость, признаки ОРВИ) может усугубить ситуацию и навредить организму. Необходимо своевременно обращаться за помощью к врачу по телефону.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/43073/