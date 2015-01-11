На Южном Урале – рекордный рост числа зараженных: плюс 148 за сутки

На утро 28 мая в Челябинской области подтверждены 2 586 случаев заболевания COVID-19 – плюс 148 новых подтверждений к среде, 27 мая.

«За прошедшие сутки выписано 49 человек (с начала эпидемии – 1 106), продолжа ют лечение 1 433 человека. 12 граждан переведены в медицинские учреждения других регионов РФ», – рассказали в Минздраве.+

За прошедшие сутки скончались двое пациентов: 71-летняя женщина – от COVID-19, от атеросклеротической болезни сердца и ишемии, осложненных инфекцией, – 84-летний мужчина. Таким образом, число жертв пандемии на Южном Урале выросло до 35 человек.

Напомним, 25 мая Челябинская область начала первый этап снятия ограничений режима повышенной готовности, однако одним из условий для этого было сохранение масочного режима и физической дистанции в общественных местах, пожилым челябинцам рекомендовалось продолжать самоизоляцию.

https://dostup1.ru/medicine/Na-Yuzhnom-Urale--rekordnyy-rost-chisla-zarazhennyh-plyus-148-za-sutki_126848.html