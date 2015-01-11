114 новых зараженных. Актуальная информация по COVID-19 в Челябинской области

За прошедшие сутки в Челябинской области было подтверждено 114 новых случаев заражения COVID-19. Всего в регионе 1818 больных.

На утро 3 июня в Челябинской области выявлено 3356 случаев заражения коронавирусом. За прошедший день выписано 85 пациентов. Всего 1479 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Вчера еще два человека скончались: это пациентка 72-х лет от COVID-19 и женщина 65-ти лет от злокачественных образований, коронавирус сопутствующий.

В пунктах временного размещения сейчас находится 116 человек без признаков заболевания.

В регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности, которые призывают соблюдать масочный режим и санитарные нормы, а также держать социальную дистанцию. Гражданам старше 65-ти лет лучше оставаться на режиме самоизоляции.

Напомним, что Минобороны уже отобрало 50 добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса среди военных, в их числе и 4 женщины. Все кандидаты прошли необходимые проверки и обследования. 3 июня их отправят в спецучреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте, и они начнут подготовку к эксперименту.

https://www.cheltv.ru/114-novyh-zarazhennyh-aktualnaya-informatsiya-po-covid-19-v-chelyabinskoj-oblasti/