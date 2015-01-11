2020-06-17YEKT16:00:00 | Губерния Южноуральские школьники получат «Билет в будущее» Источник: Пресс-служба минобрнауки Челябинской области









Челябинская область вновь присоединилась к проекту «Билет в будущее». Соответствующее соглашение подписано с оператором проекта - Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с 2018 года, сообщает минобрнауки.За два года в проекте по ранней профессиональной ориентации приняли участие более миллиона школьников. Они прошли онлайн-диагностику для выявления профессиональных предпочтений, погрузились в профессию и пообщались с лучшими представителями компетенций на мероприятиях различного формата, получили индивидуальные рекомендации по построению траектории обучения. В 2018 году свой билет в будущее получили школьники из 41 региона. В этом году к проекту присоединились уже 76 субъектов России. На местах отмечают важность системной профориентационной работы.В Челябинской области в прошлом году более 28 тысяч школьников из 6 муниципалитетов зарегистрировались на платформе проекта «Билет в будущее», из них более 10 тысяч ребят приняли участие в практических мероприятиях различного формата по всем компетенциям, которые востребованы на Южном Урале.«Проект «Билет в будущее» за время его реализации в нашем регионе приобрел популярность и востребованность среди образовательных организаций, школьников и их родителей. Проект дал возможность в очень доступном и удобном режиме получать информацию о современном мире профессий, о спектре профессиональных компетенций, востребованных в нашем регионе, о специальностях и профессиях, которые можно выбрать в будущем для успешного построения своей карьеры. Кроме того, проект «Билет в будущее» стал тем каналом, через который профессиональное образование сумело продемонстрировать современные условия образования, созданные на их базе, в том числе и уникальное оборудование», – подчеркнул министр образования и науки Челябинской области, Александр КузнецовВ июле начнет работу обновленный сайт проекта «Билета в будущее», где можно будет проверить свои знания мира профессий путем интерактивного тестирования, получить информацию о самых востребованных компетенциях из разных сфер, ознакомиться с картой профессий и пройти онлайн-курсы для детей и родителей. Профориентационные мероприятия начнутся в середине лета, причем часть из них пройдет в онлайн-формате. Сейчас в регионах формируется перечень площадок, на которых школьники смогут пройти второй этап проекта – погружение в профессию.«Проект с каждым циклом становится все масштабнее. В прошлом году к нам присоединились 63 региона, в этом – уже 74. Более полумиллиона школьников из всех уголков России прошли тестирование на платформе проекта и более 200 тыс. получили возможность потрогать профессии руками во время практических мероприятий. Мы очень благодарны нашим постоянным партнерам за хорошую работу и уверены, что главная причина такого участия – в том, что вместе с “Билетом в будущее” ребята из разных краев и областей осознанно выбирают профессии, которые очень нужны их малой родине», – сообщила директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Евгения Кожевникова.Многочисленные исследования показывают: проблема выбора профессии для современных подростков – одна из самых актуальных. Проект «Билет в будущее» учит выбирать. Именно поэтому число его участников растет. В этом году зарегистрировать свои кабинеты на платформе смогут и школьники, и их родители. Взрослым в новых экономических реалиях тоже приходится думать о смене профессиональной деятельности. Электронный ресурс проекта можно будет использовать как постоянную площадку для получения актуальной информации о разных компетенциях, определения собственных предпочтений и погружения в реальную практическую деятельность. Источник: Пресс-служба минобрнауки Челябинской областиЧелябинская область вновь присоединилась к проекту «Билет в будущее». Соответствующее соглашение подписано с оператором проекта - Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с 2018 года, сообщает минобрнауки.За два года в проекте по ранней профессиональной ориентации приняли участие более миллиона школьников. Они прошли онлайн-диагностику для выявления профессиональных предпочтений, погрузились в профессию и пообщались с лучшими представителями компетенций на мероприятиях различного формата, получили индивидуальные рекомендации по построению траектории обучения. В 2018 году свой билет в будущее получили школьники из 41 региона. В этом году к проекту присоединились уже 76 субъектов России. На местах отмечают важность системной профориентационной работы.В Челябинской области в прошлом году более 28 тысяч школьников из 6 муниципалитетов зарегистрировались на платформе проекта «Билет в будущее», из них более 10 тысяч ребят приняли участие в практических мероприятиях различного формата по всем компетенциям, которые востребованы на Южном Урале.«Проект «Билет в будущее» за время его реализации в нашем регионе приобрел популярность и востребованность среди образовательных организаций, школьников и их родителей. Проект дал возможность в очень доступном и удобном режиме получать информацию о современном мире профессий, о спектре профессиональных компетенций, востребованных в нашем регионе, о специальностях и профессиях, которые можно выбрать в будущем для успешного построения своей карьеры. Кроме того, проект «Билет в будущее» стал тем каналом, через который профессиональное образование сумело продемонстрировать современные условия образования, созданные на их базе, в том числе и уникальное оборудование», – подчеркнул министр образования и науки Челябинской области,В июле начнет работу обновленный сайт проекта «Билета в будущее», где можно будет проверить свои знания мира профессий путем интерактивного тестирования, получить информацию о самых востребованных компетенциях из разных сфер, ознакомиться с картой профессий и пройти онлайн-курсы для детей и родителейПрофориентационные мероприятия начнутся в середине лета, причем часть из них пройдет в онлайн-формате. Сейчас в регионах формируется перечень площадок, на которых школьники смогут пройти второй этап проекта – погружение в профессию.«Проект с каждым циклом становится все масштабнее. В прошлом году к нам присоединились 63 региона, в этом – уже 74. Более полумиллиона школьников из всех уголков России прошли тестирование на платформе проекта и более 200 тыс. получили возможность потрогать профессии руками во время практических мероприятий. Мы очень благодарны нашим постоянным партнерам за хорошую работу и уверены, что главная причина такого участия – в том, что вместе с “Билетом в будущее” ребята из разных краев и областей осознанно выбирают профессии, которые очень нужны их малой родине», – сообщила директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».Многочисленные исследования показывают: проблема выбора профессии для современных подростков – одна из самых актуальных. Проект «Билет в будущее» учит выбирать. Именно поэтому число его участников растет. В этом году зарегистрировать свои кабинеты на платформе смогут и школьники, и их родители. Взрослым в новых экономических реалиях тоже приходится думать о смене профессиональной деятельности. Электронный ресурс проекта можно будет использовать как постоянную площадку для получения актуальной информации о разных компетенциях, определения собственных предпочтений и погружения в реальную практическую деятельность. norma 2020-06-17YEKT16:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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