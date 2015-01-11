Южноуральцы могут проголосовать за антикризисные решения региона для предпринимателей

Проекты «Территории Бизнеса» представлены на всероссийском конкурсе АСИ «Смарт. Эволюция». Победитель будет определен путем онлайн-голосования на платформе «Смартека», которое продлится до 30 июня. Жители Челябинской области могут поддержать антикризисные решения многофункционального центра для предпринимателей. Один из проектов, представленных в рамках этого конкурса, касается перехода команды «Территории Бизнеса» на дистанционный режим работы в связи с пандемией коронавируса с сохранением доступа для предпринимателей к сервисам государственной поддержки. Это решение уже вошло в перечень лучших по мнению Агентства стратегических инициатив и Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития. Узнать подробнее о проекте и проголосовать за него можно, пройдя по ссылке.Другой проект посвящен разработке и запуску комплекса нефинансовых мер, ориентированных на стимуляцию бизнеса в сфере онлайн-торговли. В его рамках было разработано четыре продукта, позволяющих бизнесу временно перепрофилировать свою деятельность в службу доставки или расширить свою сеть, запустить сайт или мобильное приложение, заключить сотрудничество с крупнейшими маркетплейсами. Как и первый кейс, проект получил профессиональное признание.Три работы, набравшие наибольшее количество откликов в рамках этого конкурса, станут победителями номинации «Смарт. Признание». Параллельно начнется экспертная оценка конкурсных заявок, чтобы выбрать финалистов и победителей по основным номинациям.«Любой конкурс – это отличный способ получить обратную связь. Для нас, как для клиентоориентированной компании, это очень важно. Особенно хочется увидеть отклик от наших клиентов, от предпринимателей Челябинской области, так как именно они, как получатели поддержки, в действительности могут оценить нашу работу» – прокомментировал Артур Юсупов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса.Всего на участие в конкурсе поступило 542 заявки из 70 регионов России по четырем основным номинациям: «Смарт. АнтиВирус» (245), «Смарт. Дело» (190), «Смарт. Глобал» (34) и «Смарт. Медиа» (73).Работа «Территории Бизнеса» проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».