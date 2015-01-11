Спектакль Челябинского молодежного театра – участник всероссийских онлайн-гастролей

Начиная с налогового периода 2018 года льготным категориям граждан предоставляются налоговые льготы и налоговые вычеты на основании имеющихся у налогового органа сведений, то есть без обращения налогоплательщика. Подробнее
Изношенные декоративные элементы, расположенные под балконами здания, будут демонтированы, после чего по спецзаказу изготовят новые из современного прочного материала. В рамках проведения работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома № 17 по проспекту Ленина в Челябинске было выявлено аварийное состояние декоративных конструкций...
УФНС России по Челябинской области рекомендует сдать налоговую отчетность и среднесписочную численность за 2019 год для включения в Единый реестр субъектов МСП до 1 июля текущего года, сообщает пресс-служба ведомства. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства будет формироваться 10 августа 2020 года на основании имеющихся у ФНС России сведений...
Государственный исторический музей Южного Урала подготовил фильм об истории парадов Победы в Челябинской области. Ленту разместят на сайте музея 24 июня – в день парада в честь 75-летия Великой Победы в Москве. Фильм представляет собой обзор архивных фотографий за полвека...
С 22 по 30 июня в Челябинской области пройдет четвертьфинал конкурса «Доброволец России – 2020». Молодые люди расскажут о своем опыте волонтерства и представят собственные проекты в онлайн-формате, сообщает Молодежный ресурсный центр. В этом году южноуральцы подали более 500 заявок, в областной этап прошли 125...
По состоянию на вечер 21 июня в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 39 человек . В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 24 человека с COVID-19, 13 пациентов лечатся амбулаторно, 2 - в стационарах г. Челябинска. Выздоровело 53 человека. 1 умер (29 мая) Подробнее
Стали известны победители второй онлайн-викторины «Россия: люди, цифры, факты», посвященной предстоящей Всероссийской переписи населения. Трое знатоков получат денежные призы, сообщает медиаофис ВПН-2020. «В каком году население Челябинска превысило миллион человек?», «Как правильно называть жителей Архангельска?», «Сколько докторов наук было в Псковской области по данным Всероссийской переписи населения 2010 года?» — ответы на эти и другие вопросы искали участники второй викторины Всероссийской переписи населения «Россия: люди, цифры, факты», которая прошла с 15 по 19 июня на официальном сайте ВПН-2020 strana2020...
23 июня, в 21.00 по местному времени, спектакль Челябинского молодежного театра «Валентинов день» (18+) покажут в рамках всероссийского проекта «Большие гастроли – онлайн». Это спецпроект Федерального центра поддержки гастрольной деятельности, запущенный на период карантина. На данный момент Молодежный театр – единственный в городе, постановки которого участвуют в федеральном проекте, сообщает министерство культуры.«Мы рады представить второй спектакль в рамках этого замечательного проекта, который в режиме самоизоляции позволяет расширять зрительскую аудиторию театра и зрительскую аудиторию в целом по стране. На этот раз мы представляем постановку Тимура Насирова по пьесе Ивана Вырыпаева», – рассказал главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев.«Валентинов день» – история о любви. Всю жизнь мы пытаемся понять, что же такое любовь. А что, если любви нет? Ищут ответ на эти вопросы и герои пьесы «Валентинов день». Две женщины связаны любовью к одному мужчине. Любовный треугольник, который не разрушит даже время.
Источник: Пресс-служба минкультуры Челябинской области