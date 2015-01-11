Спектакль Челябинского молодежного театра – участник всероссийских онлайн-гастролей

Стали известны победители второй онлайн-викторины «Россия: люди, цифры, факты», посвященной предстоящей Всероссийской переписи населения. Трое знатоков получат денежные призы, сообщает медиаофис ВПН-2020.«В каком году население Челябинска превысило миллион человек?», «Как правильно называть жителей Архангельска?», «Сколько докторов наук было в Псковской области по данным Всероссийской переписи населения 2010 года?» — ответы на эти и другие вопросы искали участники второй викторины Всероссийской переписи населения «Россия: люди, цифры, факты», которая прошла с 15 по 19 июня на официальном сайте ВПН-2020 strana2020...