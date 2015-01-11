В Челябинской области ожидается перепад температур от 0 до +20

В горах Челябинской области ночью 27 июня температура воздуха опустится до нуля градусов – зато уже днем потеплеет до 15-20.

Ночные температуры вне горных районов будут составлять 3-8 градусов тепла. Днем прогнозируется переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Порывы ветра будут достигать скорости 14 метров в секунду.

В Челябинской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (IV и V классы горимости по региональной шкале).

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-ozhidaetsya-perepad-temperatur-ot-0-do-20_127697.html