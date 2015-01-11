«Ростелеком» проведет онлайн-церемонию конкурса «Вместе в цифровое будущее»

В конкурсе «Вместе в цифровое будущее» принимали участие журналисты и блогеры региональных СМИ, рассказывающие о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях. Всего на конкурс поступило свыше 2500 заявок от 1200 участников из всех регионов страны. Победители, занявшие первые места в основных номинациях и трех спецноминациях, посетят штаб-квартиру компании NEC в Японии.Трансляция состоится 15 июня в 10.00 ч. на сайте: www.smi.rt.ru. Во время церемонии будет работать чат, в котором участники смогут задать интересующие вопросы. Авторы самых интересных вопросов получат памятные сувениры.#eFuture.Справочно:ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения.NEC Corporation — лидер в области интеграции информационных и сетевых технологий, которые служат бизнесу и обществу во всем мире. Благодаря продуктам и решениям, которые воплощают обширный опыт и глобальные ресурсы компании, передовые технологии NEC отвечают сложным и разнообразным задачам клиентов по всему миру. На протяжении более 100 лет корпорация NEC использует свои опыт и компетенцию в области технологических инноваций на благо людей, бизнеса и общества.