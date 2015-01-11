В Челябинской области инфицировано свыше 580 медработников

На сегодняшний день в Челябинской области заразились коронавирусной инфекцией Covid-19 свыше 580 работников медицинских учреждений, из них при исполнении трудовых обязанностей - 24%.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения области.

В числе инфицированных врачи, средний и младший медперсонал, а также прочие работники медицинских учреждений.

В минздраве уточнили, случаи инфицирования медицинских работников отмечены в порядка 20 муниципальных образованиях области.

Часть отделений в некоторых больницах были закрыты из-за выявленных случаев коронавируса у пациентов или медицинских работников. Так, на прошлой неделе закрыты на карантин гематологическое отделение городской больницы № 2 и хирургическое отделение центральной клинической медсанчасти в Магнитогорске, реанимационное отделение Каслинской районной больницы, несколько отделений областного онкоцентра (зафиксирован очаг коронавируса).

В минздраве заверяют, что закрытие ряда отделений не влияет на сроки и качество оказания медицинской помощи пациентам. «Все отделения больниц, которые закрываются по постановлениям Роспотребнадзора в связи с ковид-19, на время проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий перемаршрутизируют поступающих пациентов, на оказании медицинской помощи это не отражается», - подчеркнули в пресс-службе минздрава.

После проведения всех санитарно-эпидемиологических мероприятий отделения продолжают работать и принимать пациентов в прежнем режиме.

Напомним, с начала пандемии коронавирус унес жизни четырех сотрудников медицинских организацией региона: 57-летний врач общей практики из Брединского района, 68-летняя врач-терапевт из городской больницы Златоуста, 24-летний водитель детской городской поликлиники №1 Челябинска Сергей Гришов, 52-летняя врач городской детской больницы из Миасса.

Всего в регионе подтверждено 7 тысяч 440 случаев коронавирусной инфекции. За время пандемии скончалось 144 южноуральца с подтвержденным коронавирусом, в том числе 85 человек умерли от ковидной пневмонии, 59 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-inficirovano-svyshe-580-medrabotnikov