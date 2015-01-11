2020-06-30YEKT10:00:00 | Новости Городские новости Основной период сдачи ЕГЭ начнется 3 июля Напомним, что в условиях повышенной эпидемиологической опасности в нашей стране в 2020 году сроки проведения экзаменов были перенесены дважды. 29 июня экзаменационная кампания наконец-то стартовала с пробного ЕГЭ.





В Озерском городском округе для отработки действий по технической и кадровой подготовке с учетом санитарно-эпидемиологических норм пробные экзамены состоялись 25, 26 и 29 июня на базе школ №32 и №33 без участия сдающих.





По словам министра образования и науки Челябинской области Александра Кузнецова в этом году в проведении ЕГЭ в регионе задействовано более 22 тысяч человек. В процессе подготовки к ЕГЭ особое внимание было уделено профилактике распространения коронавирусной инфекции, чтобы не подвергать опасности заражения всех участников экзаменационного процесса (был проведён соответствующий инструктаж, закуплено необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты). Вся работа по организации и проведению ЕГЭ проводится под контролем Рособрнадзора, который осуществляет консультационную, методическую, техническую помощь.





Процедура сдачи экзаменов в этом году претерпела ряд изменений: ЕГЭ проводится только для тех, кто планирует поступать в вузы, по базовой математике ЕГЭ в 2020 году не проводится. Выпускники прошлых лет сдают экзамены в те же сроки, что и выпускники текущего года.





– В Озерском городском округе для выпускников 11 классов остается приоритетным поступление в вузы. В связи с этим количество отказывающихся сдавать ЕГЭ незначительное. Наибольшей популярностью, как и в прежние годы, остается обществознание, его решили сдавать 160 выпускников. Сохраняется высокий уровень выбора выпускниками предметов технической направленности: профильная математика – 270 человек, физика – 106 человек, химия – 90 человек, информатика – 65 человек. Для проведения ЕГЭ в Озерске будет задействовано более 200 человек, – прокомментировала организацию сдачи ЕГЭ начальник отдела общего и дополнительного образования Управления образования Анна Теплыгина.





Основной период сдачи ЕГЭ начнется 3 июля. В этот день будут проводиться экзамены по географии, литературе и информатике и ИКТ. Экзамен по русскому языку пройдёт 6 и 7 июля, математика (профильный уровень) – 10 июля. С подробным расписанием можно ознакомиться





Для профилактики распространения коронавирусной инфекции перед каждым экзаменом будет проводиться уборка помещений ППЭ с применением дезинфицирующих средств. Все организаторы и общественные наблюдатели должны быть в масках и перчатках.





На входе в экзаменационные пункты предусмотрена обязательная бесконтактная термометрия, установлены дозаторы с антисептическими средствами, обеспечено соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров. В аудиториях будут находиться всего десять человек, а не пятнадцать, как это было ранее. Также в каждой аудитории и рекреации будут размещены рециркуляторы для обеззараживания воздуха.





Следует отметить, что и другие меры безопасности тоже никуда не делись – в школах будут дежурить охранники, а выпускников по-прежнему будут проверять на металлодетекторах. В Озерском городском округе для отработки действий по технической и кадровой подготовке с учетом санитарно-эпидемиологических норм пробные экзамены состоялись 25, 26 и 29 июня на базе школ №32 и №33 без участия сдающих.По словам министра образования и науки Челябинской областив этом году в проведении ЕГЭ в регионе задействовано более 22 тысяч человек. В процессе подготовки к ЕГЭ особое внимание было уделено профилактике распространения коронавирусной инфекции, чтобы не подвергать опасности заражения всех участников экзаменационного процесса (был проведён соответствующий инструктаж, закуплено необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты). Вся работа по организации и проведению ЕГЭ проводится под контролем Рособрнадзора, который осуществляет консультационную, методическую, техническую помощь.Процедура сдачи экзаменов в этом году претерпела ряд изменений: ЕГЭ проводится только для тех, кто планирует поступать в вузы, по базовой математике ЕГЭ в 2020 году не проводится. Выпускники прошлых лет сдают экзамены в те же сроки, что и выпускники текущего года.прокомментировала организацию сдачи ЕГЭ начальник отдела общего и дополнительного образования Управления образованияОсновной период сдачи ЕГЭ начнетсяВ этот день будут проводиться экзамены по географии, литературе и информатике и ИКТ. Экзамен по русскому языку пройдёт, математика (профильный уровень) –. С подробным расписанием можно ознакомиться на официальном портале единого государственного экзамена Для профилактики распространения коронавирусной инфекции перед каждым экзаменом будет проводиться уборка помещений ППЭ с применением дезинфицирующих средств. Все организаторы и общественные наблюдатели должны быть в масках и перчатках.На входе в экзаменационные пункты предусмотрена обязательная бесконтактная термометрия, установлены дозаторы с антисептическими средствами, обеспечено соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров. В аудиториях будут находиться всего десять человек, а не пятнадцать, как это было ранее. Также в каждой аудитории и рекреации будут размещены рециркуляторы для обеззараживания воздуха.Следует отметить, что и другие меры безопасности тоже никуда не делись – в школах будут дежурить охранники, а выпускников по-прежнему будут проверять на металлодетекторах. AzAzA 2020-06-30YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: ЕГЭ в Челябинской области в 2020 году сдадут более 16 тыс. человек

С 20 июня выпускники могут подавать заявления о поступлении в вузы

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов началась!

Минобр назвал расписание экзаменов

Как выпускники будут сдавать ЕГЭ и поступать в вузы в 2020 году {comments_news}