В общероссийский день голосования участки будут работать с восьми утра до восьми вечера

C 25 по 29 июня на территории округа с 8:00 до 20:00 работало 33 участка. Ежедневно на участки для голосования приходят представители старшего поколения, многодетные семьи, молодежь, впервые право голоса реализуют 18-летние граждане России.Все участники голосования обеспечиваются средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиком для обработки рук. На участках работали и продолжают работать волонтёры. При входе измеряется температура, потоки участников разграничены, учтена социальная дистанция. За порядком следят общественные наблюдатели и представители УВД. По информации территориальной избирательной комиссии, голосование проходит без нарушений.1 июля все нормы санитарной безопасности также будут неукоснительно соблюдаться, участки откроют свои двери с восьми утра и закроются в восемь вечера.Кроме того, жители округа могут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ на дому: в этом случае члены участковой комиссии приходят в квартиру участника голосования с переносным ящиком. В конце дня ящики опечатываются. По словам представителей территориальной избирательной комиссии, многие жители Озерска оценили удобство голосования на дому в связи с пандемией коронавируса.В общероссийский день голосования откроется временный участок для голосования на территории больничного городка. На участке смогут проголосовать пациенты Клинической больницы № 71 и медики, заступившие на смену. Все санитарно-эпидемиологические меры будут предприняты.