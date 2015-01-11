О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 30 июня

По состоянию на вечер 30 июня в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 51 человек. В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 33 человека с COVID-19, 17 пациентов лечится амбулаторно, 1 - в стационаре г. Челябинска. Выздоровело 68 человек. 1 умер (29 мая).





30 июня зарегистрировано 2 новых случая COVID-19: пациенты госпитализированы в инфекционное отделение. За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 120 случаев заболевания.





Всего с 13.03.2020г. по 30.06.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1228 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.





Под медицинским наблюдением находятся 159 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.





Вирусологическая лаборатория ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России выполнила 4468 исследований на выявление РНК SARS-CoV-2.





Напомним, что, находясь в общественных местах, жителям Озерского городского округа необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. При первых признаках ОРВИ нужно обращаться к врачу.





Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.





https://mru71.fmba.gov.ru/





Информация о работе детских садов и оздоровительных лагерей в Озерском городском округе будет опубликована завтра, 2 июля.