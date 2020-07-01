1 июля 2020 года компании «Уральские кабельные сети – Озёрск» исполняется 10 лет

На протяжении всей своей деятельности интернет-провайдер «УКС» был и остается одним из социально-ориентированных предприятий города, услугами компании пользуется почти 50% жителей Озерска.

Так, например, почти 5% абонентов компании пользуются её услугами бесплатно. В первую очередь, это люди с ограниченными возможностями в здоровье и семьи с детьми-инвалидами.

Еще один глобальный социальный проект «Уральских кабельных сетей» – «Отличник», суть которого - поощрение одаренных детей: ученики средней и старшей школы (с 5 по 11 класс), получившие за отчетный период (четверть, триместр и т. д.) одни «пятерки», имеют возможность пользоваться домашним интернетом бесплатно. Ученики, получившие кроме «5», не более двух «4», — со скидкой 50%.

Оба проекта «Уральских кабельных сетей-Озёрск» не имеют временных ограничений и не являются рекламными.

«УКС» активно сотрудничает с Управлением по физической культуре и спорту администрации, Молодежной палатой при собрании депутатов Озерского городского округа, Центральной городской библиотекой, ОТИ НИЯУ МИФИ, Федерацией округа по горным лыжам и сноуборду, по бильярду, по бодибилдингу, с танцевальными студиями и даже проводит совместные акции с ГИБДД.

В составе ООО «Уральские кабельные сети – Озёрск» есть два информационных ресурса: сайт ozersk.ru и канал УКС-ТВ. Их вклад в социальную работу компании также довольно высок: это и информационная поддержка различных инициатив и мероприятий, и стремление построить диалог между читателями и администрацией округа.

Напомним, сегодня на ресурсе ozersk.ru можно видеть жизнь города более чем через 20 камер, установленных в самых разных его частях. Проспект Карла Маркса, пляж Нептун, Набережная, площадь им. Ленина, площадь им. Броховича и т.д. – один «клик», и житель Озерска сможет оценить погоду, загруженность дорог и просто полюбоваться любимым городом. Камеры, установленные в залах ДК «Маяк» и театра «Наш дом» дают возможность посмотреть некоторые яркие мероприятия онлайн.