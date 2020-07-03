В Озерском городском округе завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ

Выразить свою гражданскую позицию приходили представители старшего поколения, молодежь, впервые проголосовали 18-летние граждане России, жители округа приходили на избирательные участки целыми семьями.
Участники голосования были обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиком для обработки рук. При входе бесконтактным способом измерялась температура тела, для соблюдения социальной дистанции граждан на участках была нанесена специальная разметка. Во время работы УИКов присутствовали общественные наблюдатели и сотрудники УВД.
- На территории Озерского городского округа голосование прошло без происшествий, жалоб или нарушений не зафиксировано. Самыми активными оказались жители поселков Метлино и Новогорный, а также старой части города, - отметили в территориальной избирательной комиссии.
Жители округа голосовали по поправкам в Конституцию РФ и на дому. Члены участковой комиссии приходили по месту жительства участника голосования с переносным ящиком. По словам представителей территориальной избирательной комиссии, многие жители Озерска оценили удобство голосования на дому.
1 июля работал временный участок для голосования на территории больничного городка. На участке голосовали пациенты Клинической больницы № 71 и медики, заступившие на смену.
- Поправки в основной закон страны поддержали более 66 процентов озерчан. Я благодарен вам за то, что вы нашли время и возможность принять участие в этом важном для всей страны голосовании! - подчеркнул глава округа Евгений Щербаков. Особую признательность руководитель муниципалитета выразил всем, кто обеспечил успешное проведение голосования – членам избирательных комиссий и представителям федеральных структур.
ПРОТОКОЛ голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 1 июля 2020 года, Озерский городской округ.
Фото Александра Абросимова.