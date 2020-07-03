В Озерске водитель Chevrolet врезался в пассажирский поезд

В Озерске (ЗАТО, Челябинская область) женщина за рулем Chevrolet столкнулась с поездом – локомотив после столкновения на 120 метров протащил автомобиль по рельсам.
Авария произошла 1 июля в 14.50 на 7-м километре автодороги поселок Новогорный – деревня Селезни. Тридцатипятилетняя женщина за рулем Chevrolet Lanos при проезде регулируемого железнодорожного переезда без шлагбаума выехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с локомотивом.
В результате происшествия водитель иномарки получила травмы и была госпитализирована. Сотрудники ГИБДД установили, что жительница Озерска получила водительские права в марте текущего года.
https://dostup1.ru/accident/V-Ozerske-voditel-Chevrolet-vrezalsya-v-passazhirskiy-poezd_127835.html